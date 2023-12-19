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Стало известно, на сколько подорожает техосмотр авто

Источник:
Sibnet.ru
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Новые предельные тарифы на техосмотр начнут действовать с 1 января 2024 года. Процедура для легкового автомобиля станет дороже на 12%.

В половине регионов тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые авто) повышается с действующих 913 до 1022 рублей, подсчитал «Коммерсантъ», изучив документы.

Самым дорогим техосмотр будет для автомобилистов Чукотки: цена повышается с 4,1 тысячи до 4,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге процедура подорожает с 1,54 тысячи до 1,72 тысячи рублей, в Амурской области — с 1,4 тысячи до 1,57 тысячи рублей.

Среди регионов, где техосмотр наиболее дешев, — Ивановская (рост тарифа с 586 до 913 рублей), Волгоградская (с 576 до 913 рублей) и Кемеровская (с 913 до 947 рублей) области.

Ежегодное увеличение тарифов на ТО предусмотрено приказом ФАС и соответствующей методикой 2022 года.

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Авто #Авторынок #Автоправо
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