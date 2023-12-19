Импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку может исчезнуть из российских магазинов, такой прогноз дал президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию Simple Group Максим Каширин.

Произойдет это из-за повышения ставки таможенных пошлин на импортное вино, а также увеличения акцизов на тихие и игристые вина, сказал Каширин в интервью РБК. По его словам Каширина, новая пошлина оказалась чувствительной в категории импортных вин до 5 евро за бутылку.

На цены накладываются и проблемы в самой Европе, отметил он: «Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет». Речь идет о категории вин до 700 рублей, пояснил Каширин.

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс «умирания» этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — отметил он.