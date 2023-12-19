«Слово пацана» показали в варианте от Pixar

Создатели «Слова пацана. Кровь на асфальте» показали трейлер сериала в варианте, если бы производством занималась компания Pixar.

Герои «Слова пацана» в варианте от Pixar стали мультяшными, а любое оружие и демонстрацию насилия заменили на цветочки и сладости.

«Пиксары не извиняются, с котятами играются, Ералаша не забывают, ведь с ним все хорошо — он жив», — поется в альтернативном саундтреке для сериала.

В саундртреке также заменены все понятия, связанные с агрессией героев. Например, вместо «Запомни: теперь ты пацан с улицы, а вокруг все враги!» звучит фраза: «Запомни, ты теперь пиксар, ты теперь с Диснеем, а вокруг друзья».

Также в трейлере от Pixar «отшивают» не из группировки, а свитера. И, если «увидят на районе» , то обнимут.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальная драма Жоры Крыжовникова, проект рассказывает о подростковых группировках в Татарстане в конце 1980-х.