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«Мисс Франция» впервые в истории стала девушка с короткой стрижкой

Источник:
Sibnet.ru
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«Мисс Франция — 2024» Ева Жиль
Фото: © @evegillesoff

Титул «Мисс Франция — 2024» впервые за 103 года существования конкурса получила девушка с короткой стрижкой. Многие раскритиковали ее за прическу.

Новой «Мисс Франция» стала 20-летняя Ева Жиль. Она изучает математику в Лилльском университете.

Победительница конкурса выбирается наполовину общественным голосованием, наполовину жюри. Ева заняла только третье место в опросе, но судейская коллегия выдвинула ее на первое место.

«Она совсем не похожа на "Мисс Францию», «Прическа пикси в этом конкурсе смотрится странно», «Меня не волнует ее прическа, но мне кажется, что она недостойна победы», — написали пользователи в соцсетях.

«Мы привыкли видеть красивых "Мисс" с длинными волосами, но я предпочитаю андрогинный образ с короткой прической», — заявила Жиль в одном из интервью.

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