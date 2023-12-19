НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пошутил, что поработает над опозданиями

Источник:
Sibnet.ru
535 14

Президент России Владимир Путин с улыбкой пообещал, что поработает над тем, чтобы не опаздывать, во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Во время мероприятия наставница рассказала, что прививает воспитанником умение не опаздывать. «Надо будет поработать с вами отдельно», — пошутил Путин.

Этот фрагмент опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Путин известен непунктуальностью. Он опаздывал на встречи с королевой Великобритании Елизаветой II (13 минут), испанским королем Хуаном Карлосом II (20 минут), с президентом США Бараком Обамой (40 минут), с госсекретарем США Джоном Керри (три часа).

Еще по теме
Писатель Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов
Путин подал документы для участия в выборах президента
Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Обсуждение (14)
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
52
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
32
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
28
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
25
Запад назвал дату капитуляции Украины