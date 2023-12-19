Путин пошутил, что поработает над опозданиями

Президент России Владимир Путин с улыбкой пообещал, что поработает над тем, чтобы не опаздывать, во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Во время мероприятия наставница рассказала, что прививает воспитанником умение не опаздывать. «Надо будет поработать с вами отдельно», — пошутил Путин.

Этот фрагмент опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Путин известен непунктуальностью. Он опаздывал на встречи с королевой Великобритании Елизаветой II (13 минут), испанским королем Хуаном Карлосом II (20 минут), с президентом США Бараком Обамой (40 минут), с госсекретарем США Джоном Керри (три часа).