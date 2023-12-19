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Рузиль Минекаев из «Слова пацана» растерялся от неожиданной славы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @ruzil.minekaev

Актер Рузиль Минекаев, ставший популярным по роли Марата в сериале «Слово пацана», встретился с поклонниками и признался, что не ожидал такой большой славы.

Минекаев утраивал фан-встречу, но не предполагал, что придет много людей. Поклонников пришлось разделить на восемь групп, поскольку зал вмещал только 200 человек.

Организаторам даже пришлось сократить тайминг мероприятия, чтобы все фанаты смогли сфотографироваться с Минекаевым.

«Большое спасибо каждому за ваши замечательные подарки. Я правда не ожидал, что будут какие-то подарки, мне было так неловко их принимать на самом деле», — смущенно сказал актер в видеообращении после фан-встречи.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

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Antares

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Н. Рожнов 1983

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GammiPluh

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