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Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» в новогоднюю ночь покажет традиционный «Новогодний голубой огонек», а также 31 декабря и 1 января в эфир выйдут любимый советские фильмы.

31 декабря и 1 января зрители телеканала «Россия» смогут посмотреть фильмы «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Золотой папа», «Девчата», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука».

Также новогодний эфир украсят современные семейные кинохиты: «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень Зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Конек-Горбунок» и самая кассовая современная российская комедия «Холоп».

Впервые в телеэфире покажут фильм «Чебурашка». Картина вышла в прокат в январе 2023 года и стала самым кассовым релизом.

После Новогоднего обращения Президента России в эфире телеканала «Россия» в 62-й раз покажут «Новогодний голубой огонек». Ведущими будут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

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