НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» для Украины

Источник:
РБК
225 3

Значительный сдвиг произойдет в конфликте на Украины в 2024 году, но не такой, какой ожидали на Западе, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — цитирует РБК Павела.

По его словам, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это принять.

Чешский президент также не исключил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Путин сможет договориться с ним, «независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа».

«Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — отметил Павел.

Тема: Военная операция на Украине
Советник Зеленского рассказал о плане «Б»
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Раскрыта новая тактика Украины
Запад назвал дату капитуляции Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами
Обсуждение (3)
Картина дня
Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» для Украины
Вступил в силу 12‑й пакет санкций ЕС против России
Электроника в России подорожает из‑за нового сбора
Минсельхоз пообещал скорое снижение цен на яйца
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

GammiPluh

Это называется запустить печатный станок, распродав золотовалютные запасы за чем последует обесценивание...

GammiPluh

Да ладно, видимо мы расширяем ОДКБ к границам НАТО? Заставляем нейтральные страны убивать прозападное...

Antares

Переобулась в воздухе. Зачёт ))

GammiPluh

африканские похороны экономики Украины под веселую музыку... но нам ли расстраиваться)