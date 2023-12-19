Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» для Украины

Значительный сдвиг произойдет в конфликте на Украины в 2024 году, но не такой, какой ожидали на Западе, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — цитирует РБК Павела.

По его словам, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это принять.

Чешский президент также не исключил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Путин сможет договориться с ним, «независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа».

«Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — отметил Павел.