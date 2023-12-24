США спровоцировали кризис на Украине, желая воздвигнуть железный занавес между Россией и Европой, и подтолкнули Москву и Пекин к созданию неформального союза — Киссии, пишет политический обозреватель итальянского издания L'Antidiplomatico Джузеппе Масала.

«В результате санкций Россия обратила взоры на Восток и Юг. Москва укрепила торговые отношения с Индией, установила прочные экономические и военные связи с Ираном, нашла в Саудовской Аравии партнера в рамках ОПЕК+ и, прежде всего, обрела в лице Китая глобального союзника», — отметил Масала.

По его словам, Пекин способен оказать Москве такую экономическую и финансовую поддержку, что Россия сможет противостоять всему Западу.

«Последние шаги России и Китая свидетельствуют о дальнейшем сближении двух держав до такой степени, что, на мой взгляд, можно говорить об оси Москва-Пекин, если не прямо о Киссианской конфедерации, где Киссия — это сложносокращенное слово, состоящее из "Ки" (Китай) и "-ссия" (Россия)», — считает обозреватель.

По его мнению, об этом говорит не только кардинально возросший объем торговли между двумя странами, но и политические заявления Москвы и Пекина «которые, если их осознать, недвусмысленно свидетельствуют о рождении "железного союза"».