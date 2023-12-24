НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эксперт заявил о формировании Киссии — союза Китая и России

Источник:
L'Antidiplomatico
406 3

США спровоцировали кризис на Украине, желая воздвигнуть железный занавес между Россией и Европой, и подтолкнули Москву и Пекин к созданию неформального союза — Киссии, пишет политический обозреватель итальянского издания L'Antidiplomatico Джузеппе Масала.

«В результате санкций Россия обратила взоры на Восток и Юг. Москва укрепила торговые отношения с Индией, установила прочные экономические и военные связи с Ираном, нашла в Саудовской Аравии партнера в рамках ОПЕК+ и, прежде всего, обрела в лице Китая глобального союзника», — отметил Масала.

По его словам, Пекин способен оказать Москве такую экономическую и финансовую поддержку, что Россия сможет противостоять всему Западу.

«Последние шаги России и Китая свидетельствуют о дальнейшем сближении двух держав до такой степени, что, на мой взгляд, можно говорить об оси Москва-Пекин, если не прямо о Киссианской конфедерации, где Киссия — это сложносокращенное слово, состоящее из "Ки" (Китай) и "-ссия" (Россия)», — считает обозреватель.

По его мнению, об этом говорит не только кардинально возросший объем торговли между двумя странами, но и политические заявления Москвы и Пекина «которые, если их осознать, недвусмысленно свидетельствуют о рождении "железного союза"».

Еще по теме
Бойцам ВСУ разрешили снимать стресс марихуаной
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Кремль назвал условия Путина для переговоров с Украиной
США посчитали финансирование Украины бессмысленным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Что изменили в финале «Слова пацана»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
47
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
42
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина