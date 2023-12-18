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Писатель Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов

Источник:
Sibnet.ru
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Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Его настоящее имя — Григорий Чхартишвили, под ним он фигурирует в списке ведомства. В отношении Акунина также возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии РФ.

Людям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее Акунин в ходе общения с пранкерами заявил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки дронов на города России и Крымский мост и выступает за разделение России.

Из-за скандального разговора пранкеров с Акуниным издательство АСТ отказалось издавать книги писателя, продажу изданий приостановили «Читай-город—Буквоед» и сервис «Литрес».

Борис Акунин с 2014 года проживает в Лондоне. Среди его наиболее известных работ — серия «Приключения Эраста Фандорина» и цикл «История Российского государства». Согласно данным сервиса «Литрес», в 2022 году Акунин стал самым популярным автором по выручке в России.

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