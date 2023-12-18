НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подал документы для участия в выборах президента

Источник:
ТАСС
364 7

Президент России Владимир Путин приехал в Центральную избирательную комиссию в Москве и подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Согласно поданным документам, действующий президент России намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят заявление о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о согласии баллотироваться.

Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах 8 декабря на встрече с Героями России в Кремле. 16 декабря инициативная группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Еще по теме
Писатель Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов
Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Путин поспорил с «космическим ростом цен» на автомобили
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами
Обсуждение (7)
Картина дня
Путин подал документы для участия в выборах президента
Электроника в России подорожает из‑за нового сбора
Минсельхоз пообещал скорое снижение цен на яйца
Названы самые востребованные профессии в России
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
63
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
48
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
35
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
30
Маск усомнился в существовании инопланетян
28
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО