Путин подал документы для участия в выборах президента

Президент России Владимир Путин приехал в Центральную избирательную комиссию в Москве и подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Согласно поданным документам, действующий президент России намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят заявление о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о согласии баллотироваться.

Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах 8 декабря на встрече с Героями России в Кремле. 16 декабря инициативная группа избирателей единогласно поддержала самовыдвижение Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах.