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Электроника в России подорожает из‑за нового сбора

Источник:
Sibnet.ru
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Продавцы бытовой техники и электроники предупредили, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды.

Ведомство ранее предложило пересмотреть ставки экологического сбора и норматив по утилизации товаров. Новые правила начнут действовать в 2024 году, следует из проекта постановления правительства РФ, пишут «Известия».

Власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза — с 26,5 тысячи рублей за 1 тонну до 59,4 тысячи рублей за 1 тонну. Кроме того, Минприроды планирует повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК направило в адрес Минприроды письмо, в котором указало, что новые сборы подхлестнут цены на продукцию

РАТЭК ожидает роста цен прежде всего на крупную бытовую технику. Аналитики подсчитали, что соответствующая налоговая нагрузка на компании по новым правилам вырастет в 3,7 раза. В результате продавцы будут вынуждены переложить расходы на покупателей.

В качестве примера приводится доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34. Сегодня она составляет 242 рубля, а в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации она составит 908 рублей.

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