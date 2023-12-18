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Анонсирована российская операционная система Rosa Mobile

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «НТЦ ИТ РОСА» официально представила новую российскую операционную систему Rosa Mobile. Она создана на основе Linux с интеграцией лучших особенностей, привычных пользователям Android и iOS.

Rosa Mobile включает собственный магазин приложений «РОСА Маркет», где будут размещаться как системные, так и сторонние приложения. При этом пользователи имеют доступ к привычным сервисам на Android с помощью специального инструмента.

Для обеспечения безопасности корпоративных заказчиков имеется сервис «РОСА Контроль», с помощью которого компания сможет удаленно управлять уровнем доступа устройств сотрудников, и в случае необходимости удалять хранящийся на них контент.

Операционная система поддерживает собственный мессенджер «РОСА Мессенджер» с функцией сквозного шифрования, позволяющий вести переписку, отправлять файлы, видео, голосовые сообщения.

Полноценная поддержка Android-приложений появится в ОС в первой половине 2024 года. Во втором квартале следующего года разработчики представят сервис миграции на Rosa Mobile с популярных операционных систем.

Rosa Mobile будет распространяться только на доверенных устройствах, чтобы гарантировать максимальную безопасность данных. Первым устройством под управлением российской операционной системы стал отечественный смартфон «Р-ФОН».

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