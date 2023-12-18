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Обновление Windows 11 сломало беспроводное подключение

Источник:
Windows Latest
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Декабрьское обновление Windows 11 под номером KB5033375 вызвало массовые проблемы с беспроводным подключением Wi-Fi на ПК и ноутбуках.

Согласно размещенным на официальном сайте Microsoft жалобам пользователей, проблема с Wi-Fi-подключением после установки обновления может быть связана с проблемой совместимости нового ПО с беспроводным адаптером Qualcomm QCA61x4a.

Кроме этого, перебои в работе Wi-Fi наблюдаются при использовании протокола подключения PEAP, а также WPA2 Enterprise SSID в режиме быстрого роуминга 802.11r. Отключение 802.11r восстанавливает подключение.

В качестве временного решения предлагается удалить установленное обновление KB5033375. Кроме этого, можно отключить режим 802.11r, если он работает. Компания Microsoft в ближайшее время выпустит соответствующие исправления.

Тема: Человек и компьютер
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GammiPluh

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GammiPluh

Это называется запустить печатный станок, распродав золотовалютные запасы за чем последует обесценивание...

mosquito__2010

Просто несёт какую то бетонную дич и это типа норм. Удивляюсь.

Antares

Переобулась в воздухе. Зачёт ))