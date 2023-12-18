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Винер заявила, что гимнастки больше не выступят без флага и гимна

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
Фото: © пресс-служба президента РФ

Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна, так как такие условия унизительны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

По словам главного тренера сборной, гимнастки могли претендовать на одно место на Олимпиаде, но без флага и гимна, в специальной форме.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — цитирует Винер ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

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