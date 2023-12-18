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Названы самые востребованные профессии в России

Источник:
ТАСС
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Самыми востребованными специалистами на рынке труда в 2023 году стали менеджеры по продажам, продавцы и водители, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Так, на первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего снова оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 750 тысяч таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране», — говорится в исследовании.

Согласно данным сервиса, по сравнению с прошлым годом спрос на продажников увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов выросла на 8,8 тысячи рублей (до 71,8 тысячи рублей).

Второе место по востребованности заняли продавцы и кассиры — количество таких вакансий превысило 675 тысяч и достигло 6,7% от всех предложений о работе. За год спрос на продавцов вырос на 42%, а предлагаемые зарплаты — на 4,6 тысячи рублей (до 40,7 тысячи рублей).

Водители оказались на третьей строчке рейтинга, на них приходится 4,3% вакансий в 2023 году (порядка 430 тысяч). Потребность компаний в водителях за год увеличилась на 51%, а предлагаемые зарплаты выросли на 19 тысяч рублей (до 88,8 тысячи рублей).

Также в топ-15 по востребованности у работодателей вошли бухгалтер (2,7% от всех вакансий в стране), повар (2,2%), оператор кол-центра (2,1%), упаковщик (2%), врач (1,9%), кладовщик (1,8%), инженер-конструктор (1,7%), администратор (1,7%), программист (1,6%), разнорабочий (1,6%), слесарь/сантехник (1,5%), курьер (1,4%).

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