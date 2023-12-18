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Отпинавший букву Z красноярец извинился

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Красноярска напал на инсталляцию в виде буквы Z, после объяснений в полиции он извинился, также ему назначили штраф, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Видео, на котором мужчина, ногами и руками бьет фигуру в виде буквы Z на улице Дзержинского в Красноярске, разошлось по соцсетям. Полиция задержала молодого человека.

«Приношу свои извинения правоохранительным органам, всем жителя Красноярского края, России и участникам СВО за неподобающее поведение и осквернение постамента. Свою ошибку признаю. Повторять не собираюсь, не намерен. Раскаиваюсь», — сказал 24-летний парень на видео, распространенном МВД.

Суд назначил красноярцу штрафы в 30 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) и 1 тысячу рублей по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

По данным депутата Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной, молодой человек нигде не работает и не учится.

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