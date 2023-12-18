Глава МВФ заявила, что Киев без помощи продержится пару месяцев

Украина без внешней финансовой поддержки продержится лишь в течение «пары месяцев», сообщил директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины, приводит ТАСС слова Георгиевой. «Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться <...>, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив», — заявила она.

«В США и Европе будет продолжаться работа [по утверждению новых пакетов помощи]. В целом я по-прежнему смотрю на ситуацию с оптимизмом и считаю, что им удастся обеспечить финансирование», — добавила она.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на 61 миллиарда долларов.