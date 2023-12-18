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Покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более 103 миллиардов долларов с начала проведения специальной военной операции, подсчитали эксперты The New York Times.

Аналитики предсказывали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику». Но руководство России «имело другие планы» и превратило бойкот западных компаний в «удачу для государства», пишет издание.

На Западе были уверены, что бойкот России иностранными компаниями погубит ее экономику, но государство выстояло. «Экономические контрудары Путина помогли <…> смягчить последствия западной изоляции», — отметил автор статьи.

При этом NYT подчеркнула, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные миллиарды.

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Экономика #Деньги
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