Экономист предположила цену на турецкие яйца в России

Яйца из Турции в российских магазинах будут продавать по 90 рублей за десяток, спрогнозировала экономист из РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Оптовые экспортные цены в Турции в Грузию находятся на уровне около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Поставки из Анкары в Москву будут стоить около 84 рублей за десяток этой категории, в рознице же будет наценка, цитирует «Газета.Ru» Прикладову.

За год, по данным прокуратуры, яйца подорожали в розницу больше, чем на 40%. В Москве десяток яиц стоит в среднем 109 рублей.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии извинился за ситуацию с ценами на куриные яйца и курятину, заявив, что это сбой в работе правительства. Власти решили бороться с проблемой обнулением пошлин на поставки импортных яиц.