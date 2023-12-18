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Экономист предположила цену на турецкие яйца в России

Источник:
Sibnet.ru
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Яйца из Турции в российских магазинах будут продавать по 90 рублей за десяток, спрогнозировала экономист из РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Оптовые экспортные цены в Турции в Грузию находятся на уровне около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Поставки из Анкары в Москву будут стоить около 84 рублей за десяток этой категории, в рознице же будет наценка, цитирует «Газета.Ru» Прикладову.

За год, по данным прокуратуры, яйца подорожали в розницу больше, чем на 40%. В Москве десяток яиц стоит в среднем 109 рублей.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии извинился за ситуацию с ценами на куриные яйца и курятину, заявив, что это сбой в работе правительства. Власти решили бороться с проблемой обнулением пошлин на поставки импортных яиц.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Такое позорище ). Нынешняя Украина достойна своих на голову не здоровых союзничков.

mosquito__2010

Показуха в каждом слове. Там где США там всегда ложь.

GammiPluh

Это называется запустить печатный станок, распродав золотовалютные запасы за чем последует обесценивание...

GammiPluh

Да ладно, видимо мы расширяем ОДКБ к границам НАТО? Заставляем нейтральные страны убивать прозападное...