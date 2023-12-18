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Минсельхоз пообещал скорое снижение цен на яйца

Источник:
РИА Новости
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на куриные яйца начнут снижаться после Нового года.

«Яйца вообще достаточно сезонный продукт. В это время всегда цена на яйцо возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, Минсельхоз ожидает, что уже на этой неделе, «должны приехать к нам яйца из Азербайджана» и через две-три недели пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

Он отметил, что снятие импортной пошлины с ввозимых из-за рубежа яиц «позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену».

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GammiPluh

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