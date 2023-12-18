Перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей

Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому перевод без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен 100 тысячами рублей.

Такая мера будет распространяться на физлиц, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Если гражданину необходимо будет сделать разовый платеж на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, потребуется пройти полную идентификацию, рассказал РБК источник в Минфине РФ.

После этого электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции 600 тысяч рублей. По словам источника, власти считают, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны.

Ограничения могут затронуть ту категорию клиентов, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, но имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются переводами.