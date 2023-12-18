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Определились финалисты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Олег Шепс в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» подошло к завершению, в финал попали четыре участника.

Первыми финалистами стали Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев. У них оказалось больше всего балов по итогам всех прошедших испытаний.

Ведущий Марат Башаров заявил, что в финал может попасть четвертый экстрасенс, но для этого остальные участники должны проголосовать за него единогласно.

Герои шоу не смогли самостоятельно принять решение, поскольку свои кандидатуры предложили сразу несколько экстрасенсов. В итоге Башаров предложил не попавшим в финал экстрасенсам отдать свои баллы тому, кто, по их мнению, заслужил финал.

Главными претендентами оказались Константин Гецати и Влад Череватый. Решающим был выбор Александра Шепса, он отдал свои баллы Череватому, который сильнее остальных «горел» финалом.

Победителя «Битвы сильнейших» будут выбирать только зрители. Финал покажут 23 декабря на канале ТНТ.

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