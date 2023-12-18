Фильм про Манюню стал лучшей новинкой проката

Фильм «Манюня: Новогодние приключения» стал лучшей новинкой уикенда, но не смог обогнать комедию «Теща».

Лучшие результаты в прокате показал фильм «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой, комедия собрала за третий уикенд 75,4 миллиона рублей. На втором месте «Елки 10», освоившие за вторую неделю проката 74,2 миллиона рублей.

Новинка ««Манюня: Новогодние приключения» собрала на старте 72,9 миллиона рублей. Фильм рассказывает о большой семье, которая отправляется в горы, чтобы встретить новый год со снегом. Но ожидания героев не совпадают с реальностью.