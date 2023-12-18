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Фильм про Манюню стал лучшей новинкой проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Манюня: Новогодние приключения»

Фильм «Манюня: Новогодние приключения» стал лучшей новинкой уикенда, но не смог обогнать комедию «Теща».

Лучшие результаты в прокате показал фильм «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой, комедия собрала за третий уикенд 75,4 миллиона рублей. На втором месте «Елки 10», освоившие за вторую неделю проката 74,2 миллиона рублей.

Новинка ««Манюня: Новогодние приключения» собрала на старте 72,9 миллиона рублей. Фильм рассказывает о большой семье, которая отправляется в горы, чтобы встретить новый год со снегом. Но ожидания героев не совпадают с реальностью.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

mosquito__2010

Такое позорище ). Нынешняя Украина достойна своих на голову не здоровых союзничков.

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))