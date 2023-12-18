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Автомобиль врезался в одну из машин кортежа Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента Джо Байдена в воскресенье вечером. Глава государства и первая леди не пострадали.

По данным агентства Associated Press, президент шел из офиса предвыборной кампании к своему бронированному внедорожнику. В это время седан врезался в автомобиль секретной службы, который перекрывал перекресток возле штаб-квартиры.

После этого неизвестный попытался проехать на перекрытый перекресток, но сотрудники секретной службы с оружием окружили автомобиль и приказали водителю сдаться.

Президента посадили в ожидающую его машину, где уже находилась его жена, и отвезли в их дом. Инцидент не повлиял на график Байдена.

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Политика #Мир
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