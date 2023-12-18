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Маск призвал человечество к заселению других планет

Источник:
Sibnet.ru
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Человечество должно взяться за освоение космоса и заселение других планет, заявил американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, и находиться там, среди звезд!» — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск подчеркнул, что «от первого полета [самолета братьев Райт] до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека».

По его словам, это не может быть «нашим высшим достижением как цивилизации».

Ранее Маск заверил, что первая обитаемая база может начать функционировать на Марсе уже через 15 лет.

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