Wildberries вышел на китайский рынок, сообщила основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сообщила Бакальчук в интервью РБК,

По ее словам, российский бизнес остается в приоритете, на него это никак не повлияет. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию.

Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.