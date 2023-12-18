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Wildberries стал работать с производителями и продавцами из Китая

Источник:
РБК
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Wildberries вышел на китайский рынок, сообщила основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сообщила Бакальчук в интервью РБК,

По ее словам, российский бизнес остается в приоритете, на него это никак не повлияет. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию.

Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.

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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

mosquito__2010

Такое позорище ). Нынешняя Украина достойна своих на голову не здоровых союзничков.

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))