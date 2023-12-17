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Германия конфискует рождественские подарки из России

Источник:
ТАСС
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Германская таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в Германию из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима.

«Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика», — приводит ТАСС заявление таможни ФРГ.

Таким образом, даже книги или игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля. При этом в таможне подчеркнули, что «нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС».

«Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы», — предупредили в ведомстве.

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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))

mosquito__2010

Потому что Украина это разумная страна и находится в энергосберегающем режиме.