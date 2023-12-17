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Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — цитирует ТАСС Путина.

Такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России».

«Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», — отметил президент России.

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Политика #Мир
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