НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп процитировал Путина о «гнилости американской системы»

Источник:
ТАСС
489 10

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде. Такое мнение выразил бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина.

«Они [администрация Байдена] готовы нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — приводит ТАСС слова Трамп, сказанные им а встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.

Он также процитировал слова Путина о том, что события в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует «гнилость американской политической системы».

Занимавшему в 2017-2021 годах пост президента США Трампу инкриминируется сразу несколько преступлений — от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностных лиц с использованием служебного положения и попытки государственного переворота.

Еще по теме
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
«Единая России» рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах
Помощник сенатора США снял порно в Капитолии
Поездка Зеленского в США ухудшила положение Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами
Обсуждение (10)
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

колобок11

Развитием внутренней экономикой займитесь наконец, может и ставки повышать не придётся!

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))