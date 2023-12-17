Трамп процитировал Путина о «гнилости американской системы»

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде. Такое мнение выразил бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина.

«Они [администрация Байдена] готовы нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — приводит ТАСС слова Трамп, сказанные им а встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.

Он также процитировал слова Путина о том, что события в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует «гнилость американской политической системы».

Занимавшему в 2017-2021 годах пост президента США Трампу инкриминируется сразу несколько преступлений — от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностных лиц с использованием служебного положения и попытки государственного переворота.