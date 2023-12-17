НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за гибель заложников

Источник:
ТАСС
478 4
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви
Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / CC BY-SA 3.0

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников.

«ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем», — цитирует ТАСС Халеви.

Он заверил, что «солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми». «В данном случае нам это не удалось. Мы глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших», — сказал начальник Генштаба.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили.

Еще по теме
Вылеты F‑16 с баз НАТО станут красной линией для России
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России
ЕС не сумел договориться о поставках оружия Киеву из фонда мира
Арестович не увидел позитивного сценария для Украины
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за гибель заложников
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской системы»
Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

колобок11

Развитием внутренней экономикой займитесь наконец, может и ставки повышать не придётся!

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))