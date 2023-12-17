Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за гибель заложников

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников.

«ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем», — цитирует ТАСС Халеви.

Он заверил, что «солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми». «В данном случае нам это не удалось. Мы глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших», — сказал начальник Генштаба.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили.