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Сценарист «Слова пацана» рассказал о вырезанных сценах

Источник:
Sibnet.ru
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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев рассказал, что из сериала вырезали сцены сборов героев, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят...», — сказал сценарист в интервью радио Sputnik.

По его словам, режиссер Жора Крыжовников их убрал, потому что фрагменты сбивали темп повествования.

Ранее стало известно, что последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет позже запланированной даты из-за того, что ее решили переснять.

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