«Единая России» рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах

Съезд партии «Единая Россия» состоится воскресенье, 17 декабря. На нем будет рассмотрен вопрос о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ.

Съезд единогласно поддержит выдвижение Путина в качестве кандидата на президентский пост на выборах в 2024 году, приводит «Интерфакс» слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, на съезде, согласно уставу партии, пройдет плановая ротация 20% состава Генсовета.

Съезд пройдет на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Путин 8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства в 2024 году.

Он будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.