Какие продукты снижают сексуальное влечение

Сладкие, жирные и соленые блюда относятся к числу так называемых антиафродизиаков, предупредила дерматовенеролог Александра Филева. Такие продукты снижают сексуальное влечение человека.

Так, содержащийся в яйцах, молоке, сыре, индейке триптофан улучшает настроение и нормализует сон. Однако в то же время данная аминокислота снижает интерес к сексу, предупредила врач в интервью изданию «Доктор Питер».

К дефициту тестостерона и снижению полового влечения у мужчин может привести употребление фасоли, гороха, чечевицы. Эти продукты богаты фитоэстрогенами: Также снижают мужское либидо выпечка, квас, пиво и другие блюда с дрожжами.

Филева отметила, что уровень тестостерона также может снижаться при регулярном употреблении кофе, солодки и мяты. В частности, мята в небольших количествах улучшает пищеварение и снижает давление, однако ее частый прием приводит к проблемам с эрекцией.