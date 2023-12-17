Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ

Российская армия превосходит ВСУ по количеству дронов, а также использует их значительно эффективнее. Так, украинские военные не могут раскрыть потенциал дронов из-за массового строительства защитных экранов на российских позициях.

Такие экраны затрудняют нанесение ударов и усложняют обнаружение российских позиций, пишет издание Business Insider. Американские эксперты отмечают, что изобретение российской армии является разумной адаптацией к условиям на фронте.

В частности, издание опубликовало видео, снятое украинским FPV-дроном над российскими позициями. В ролике показывается, что российские окопы накрыты экранами, которые скрывают передвижения солдат.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ранее признал, что ВСУ зашли в тупик. По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе.