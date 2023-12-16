Маск усомнился в существовании инопланетян

Люди являются единственной разумной формой жизни в нашей части Млечного Пути, предположил американский предприниматель Илон Маск в ходе публичного мероприятия в Риме.

«Я не видел доказательств инопланетян. Возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — сказал Маск, подчеркнув при этом, что сознание является «очень редкой вещью».

Он также назвал сознание «маленькой свечой» и заявил, что «надо сделать все, чтобы эта свеча не погасла». Маск добавил, что в будущем люди могут стать особенным «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только при отсутствии глобальных катастроф на планете.

Бизнесмен ранее уже многократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид, который стал бы космической цивилизацией, освоив сразу несколько планет.