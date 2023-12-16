НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Маск усомнился в существовании инопланетян

Источник:
РИА Новости
159 2

Люди являются единственной разумной формой жизни в нашей части Млечного Пути, предположил американский предприниматель Илон Маск в ходе публичного мероприятия в Риме.

«Я не видел доказательств инопланетян. Возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — сказал Маск, подчеркнув при этом, что сознание является «очень редкой вещью».

Он также назвал сознание «маленькой свечой» и заявил, что «надо сделать все, чтобы эта свеча не погасла». Маск добавил, что в будущем люди могут стать особенным «межзвездным» видом. Однако подобное произойдет, только при отсутствии глобальных катастроф на планете.

Бизнесмен ранее уже многократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид, который стал бы космической цивилизацией, освоив сразу несколько планет.

Еще по теме
Расшифровано средневековое проклятье Сатаны
Ученые изобрели полезную пищевую соль
Воссоздан сценарий четвертого массового вымирания
Создан способ переработки пластиковых пакетов в топливо для машин
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Найдена замена иноагенту Галкину в шоу на Первом канале
Обсуждение (2)
Картина дня
Раскрыта новая тактика Украины
Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Первоначальный взнос по льготной ипотеке подняли до 30%
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Maniac.

Судя со слов автора статьи, Гранта стоит 699т.р Трепло и балабол автор статьи!!!!Дешевле 1 100 000 не...

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!