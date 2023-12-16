Тяжелые самолеты «Руслан» в полном составе подняли в воздух

Минобороны провело учения с участием экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщается в телеграм-канале ведомства. В воздух одновременно поднялись семь «Русланов», это произошло впервые.

В ходе полетов экипажи отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и при сильных порывах ветра.

Участие в маневрах принимали участие молодые экипажи, прошедшие подготовку в этом году. Самолеты поднялись на высоту более 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 1 тысячи километров, при этом средняя скорость «Русланов» была 500 километров в час.

Ан-124-100 «Руслан» — военный транспортный самолет с грузоподъемностью 120 тонн. Самолет был разработан ОКБ имени О.К. Антонова. Первый полет «Руслана» прошел в 1982 году, серийно они выпускались в 1984–2004 годах.