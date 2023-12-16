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Опубликован райдер певца SHAMAN

Источник:
Sibnet.ru
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певец Шаман
певец Шаман
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Райдер популярного российского певца под псевдонимом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) появился в Сети. Оказалось, что в среднем за полуторачасовой концерт SHAMAN получает 12 миллионов рублей.

Документ опубликовал телеграм-канал Baza, из него можно узнать полный перечень требований артиста к организаторам выступлений. В частности, певец требует, что его всегда сопровождали двое телохранителей.

Для передвижения SHAMAN предпочитает автомобили марки Mercedes-Benz. Для коротких поездок организаторы должны обеспечить певцу тонированный Maybach, для длительных — люксовый минивэн Mercedes-Benz V-класса с матрасом.

Проживать артист должен в пятизвездочном отеле в номере люкс, оборудованном кроватью размера king size. В кровати обязательно должны быть две подушки из гусиного пуха. В гримерке организаторы должны подготовить напитки, фрукты и десять брускетт.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Maniac.

Судя со слов автора статьи, Гранта стоит 699т.р Трепло и балабол автор статьи!!!!Дешевле 1 100 000 не...

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!