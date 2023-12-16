Расшифровано средневековое проклятье Сатаны

Археологи в Германии обнаружили свинцовую пластину с текстом. Его расшифровка показала, что пластина содержит сатанинское проклятье XV века, призванное навредить конкретным женщине и мужчине.

Свернутая в трубочку свинцовая пластинка была найдена в ходе строительства на территории ратуши в городе Росток, пишет Heritage Daily. Сверившись с архивами, археологи установили, что на месте раскопок стоял один из самых богатых для той эпохи домов, построенный в XIV веке.

Гравировка представляли сатанинское проклятье, адресованное женщине по имени Талека и мужчине по имени Генрих. Текст был написан шрифтом, известным как «черное письмо» — это был так называемый готический минускул.

Таблички с проклятиями были распространены в древности. Их писали на тонких свинцовых листах, скручивали в трубочку, а затем они закапывались на территории, принадлежащей людям, которых проклинают. Еще один вариант — табличку бросали в колодец.

Однако ученые считают находку уникальной. Во-первых, к XV века популярность таких проклятий значительно упала. Кроме этого, в тексте упоминается сразу два имени дьявола — Вельзевул и Сатана, а также некий Берит, что ассоциируется с именем культа Баала.

По мнению ученых, проклятие мог заказать человек, который страдал от безответной любви и желал разрыва отношений между упомянутыми в табличке мужчиной и женщиной. При этом исполнителем выступал некий колдун или алхимик.