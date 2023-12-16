Раскрыта новая тактика Украины

Украина поменяла тактику ведения боевых действий, теперь ВСУ стараются нанести максимальный урон российской стороне, а не продвигаться вперед.

Таким образом, украинское командование отложило планы по возвращению территорий, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на украинских военных, а также бывшего западного военного, который являлся советником ВСУ.

«Теперь больше нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям у противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы», — пояснил один из источников.

Чтобы ВСУ могли вернуться к цели возвращения территорий, необходимо либо нанести российским силам большие потери, либо дождаться «оружия, меняющего правила игры», отмечает издание.

Ранее стало известно, что военные США и Украины занялись поиском новой стратегии на фоне неудач украинского контрнаступления. К реализации стратегии они смогут приступить в начале 2024 года.