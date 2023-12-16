НАВЕРХ

Блогер Джейк Пол впервые победил профессионального боксера

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Популярный американский блогер Джейк Пол одержал очередную победу на профессиональном боксерском ринге, нокаутировав в первом раунде соотечественника Андре Августа.

Поединок прошел в штате Флорида, блогер впервые в карьере смог победить профессионального боксера. Пол дебютировал в боксе в декабре 2019 года. На счету 26-летнего американца восемь побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее он побеждал бывшего чемпиона промоушенов ММА Bellator и One FC Бена Аскрена, бывшую звезду UFC Нейта Диаса, блогера AnEsonGib, баскетболиста Нейта Робинсона, экс-чемпионов UFC Тайрона Вудли и Андерсона Силву.

До поединка с Августом Пол только один раз встречался с профессиональным боксером — Томми Фьюри, сводным братом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Тогда он проиграл судейским решением.

Еще по теме
Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье
Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша. ВИДЕО
Казахстанский блогер вызвал сына Кадырова на поединок
Село в Дагестане переименовали в честь Нурмагомедова
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Чемпионка мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе Эбани Бриджес
Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье
10.12.2023 20:36
Российская фигуристка Камила Валиева
Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран‑при России
26.11.2023 14:27
Украинская гимнастка Влада Никольченко
Украинскую гимнастку выгнали из сборной за ненависть к Польше
24.11.2023 13:00
Видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов
Казахстанский блогер вызвал сына Кадырова на поединок
12.11.2023 11:12
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыта новая тактика Украины
Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем
ВСУ запланировали новое контрнаступление
Новый инструмент долгосрочных инвестиций запустят в России
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Российские военные уничтожили украинскую фабрику дронов
31
Американский сенатор назвал позорным визит Зеленского в США
29
Зеленскому показали новые границы Украины
25
Запад назвал дату капитуляции Украины
24
Зеленский в США категорически отверг отказ от территорий