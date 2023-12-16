Блогер Джейк Пол впервые победил профессионального боксера

Популярный американский блогер Джейк Пол одержал очередную победу на профессиональном боксерском ринге, нокаутировав в первом раунде соотечественника Андре Августа.

Поединок прошел в штате Флорида, блогер впервые в карьере смог победить профессионального боксера. Пол дебютировал в боксе в декабре 2019 года. На счету 26-летнего американца восемь побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее он побеждал бывшего чемпиона промоушенов ММА Bellator и One FC Бена Аскрена, бывшую звезду UFC Нейта Диаса, блогера AnEsonGib, баскетболиста Нейта Робинсона, экс-чемпионов UFC Тайрона Вудли и Андерсона Силву.

До поединка с Августом Пол только один раз встречался с профессиональным боксером — Томми Фьюри, сводным братом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Тогда он проиграл судейским решением.