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Помощник сенатора США снял порно в Капитолии

Источник:
Sibnet.ru
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Помощник сенатора США снял порно-видео со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне.

На видео сотрудник Конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной, пишет издание Daily Caller со ссылкой на имеющуюся видеозапись. Издание опубликовало скриншот, где политик голый стоит на четвереньках на столе, за которым сенаторы сидят во время слушаний.

По неподтвержденным данным, речь идет о помощнике главы комитета Сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина. Видео было обнаружено в соцсетях, в одной из приватных групп.

Верховный суд России 30 ноября признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

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