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Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Источник:
«Интерфакс»
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Инициативная группа избирателей поддержит кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Известно, что в инициативную группу избирателей по выдвижению Путина вошли свыше 500 человек. Среди них — руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней — с 15 по 17 марта следующего года.

Согласно законодательству, если человек предлагает свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней ему необходимо прислать в ЦИК ходатайство о регистрации группы поддерживающих его избирателей.

Для поддержки самовыдвижения такого кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.

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Maniac.

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Qprovessional

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колобок11

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Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!