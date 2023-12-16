Как подорожает ипотека после подъема ключевой ставки

После повышения ключевой ставки Центробанка ипотека в России без учета льготных программ подорожает на один процентный пункт, спрогнозировал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Накануне регулятор поднял ключевую ставку до 16%, что стало максимумом с апреля прошлого года. Беликов в интервью «Прайм» отметил, что рост ставок по ипотеке будет аналогичным. При этом выдачи жилищных займов в результате повышения могут сократиться на 40%.

Однако кредитные организации повременят с повышением ставок — в декабре традиционно растет спрос на ипотеку. По оценке аналитиков, в ближайшие два месяца рыночные ставки по ипотеке без учета льготных программ будут составлять 15–17%.

В дальнейшем банки ожидают начало периода снижения ставок — он может начаться в первой половине 2024 года. Этот фактор также может сдерживать банки от повышения ставок по ипотечным кредитам этой зимой.