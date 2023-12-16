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Новый инструмент долгосрочных инвестиций запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новый инструмент для долгосрочных инвестиций запускают на российском рынке — долевое страхование жизни, сообщает пресс-служба Центробанка.

Данный инструмент в одном договоре будет сочетать классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ, отмечается в сообщении. Новый продукт будут предлагать россиянам с 1 января 2025 года, когда заработает соответствующий закон.

Согласно изменениям законодательства, управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. В договоре будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование.

Паи ПИФ, в которые вложены средства по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента, что защитит его от возможного банкротства — как страховщика, так и управляющей компании. Права пайщиков ПИФ защищены законом об инвестиционных фондах.

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Экономика #Деньги
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