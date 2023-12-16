ВСУ запланировали новое контрнаступление

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году, США уже получили от Киева список пожеланий по вооружению. В него входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, дроны и боеприпасы.

Отправной точкой для нового контрнаступления должен стать левый берег Днепра, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на собственные источники. В настоящее время ВСУ уже занимаются проработкой будущей операции.

Утверждается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.

США констатировали, что контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали западные советники. Несмотря на поставки вооружения и боеприпасов, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.