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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ запланировали новое контрнаступление

Источник:
Sibnet.ru
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Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году, США уже получили от Киева список пожеланий по вооружению. В него входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, дроны и боеприпасы.

Отправной точкой для нового контрнаступления должен стать левый берег Днепра, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на собственные источники. В настоящее время ВСУ уже занимаются проработкой будущей операции.

Утверждается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.

США констатировали, что контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали западные советники. Несмотря на поставки вооружения и боеприпасов, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.

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Maniac.

Судя со слов автора статьи, Гранта стоит 699т.р Трепло и балабол автор статьи!!!!Дешевле 1 100 000 не...

Qprovessional

"пролетая над гнездом психушки"

колобок11

Развитием внутренней экономикой займитесь наконец, может и ставки повышать не придётся!

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!