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Первоначальный взнос по льготной ипотеке подняли до 30%

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство скорректировало несколько параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 30%, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Первоначальный взнос подняли для ипотечных займов, которые выдаются под 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Одновременно увеличен лимит по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке» — с 6 миллионов до 9 миллионов рублей. Для остальных регионов максимальный размер льготного ипотечного кредита стал составлять 6 миллионов рублей.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока запущена с декабря 2019 года. Она распространяется на 11 регионов — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотку.

Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 года правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций.

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