Поездка Зеленского в США ухудшила положение Украины

Поездка главы Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты ухудшила положение Киева, уверены западные аналитики.

Эксперты отмечают, что представители Республиканской партии отказываются финансировать Украину в разгар кризиса на границе США. Приезд Зеленского только поляризовал американские элиты, пишет Foreign Policy.

«И в то время, как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — отмечается в материале.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно просила украинских чиновников прекратить контакты с республиканцами в Конгрессе, чтобы в дальнейшем избежать политического давления.

Кроме того, на фоне политического противостояния администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров Конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве.