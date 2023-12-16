АвтоВАЗ создаст новую автомобильную марку

АвтоВАЗ рассчитывает в следующем году вывести на российский рынок новый модельный ряд автомобилей под новым брендом, сообщил глава компании Максим Соколов.

Производить новую марку авто планируется на заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас там выпускается автомобиль X-Cross 5, сборка будет вестись даже в новогодние праздники, уточнил глава АвтоВАЗа.

«Само производство — это не самоцель, цель — это наши клиенты. Возможно, что в следующем году мы выйдем с новым брендом, с новым модельным рядом», — цитирует Соколова «Российская газета».

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ запустил на заводе в Ижевске производство электрической модификации Lada Largus. Автомобили из первой партии планируется использовать для испытаний и сертификации.