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Ученые изобрели полезную пищевую соль

Источник:
Sibnet.ru
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Перуанские ученые протестировали безопасную для здоровья пищевую соль, которая содержит 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия. Обычная соль представляет собой практически чистый хлорид натрия.

Впервые такую рецептуру соли предложили в 2015 году, однако на тот момент подтверждений ее безопасности не было. Ученые из Перу успешно протестировали разработку на 2376 добровольцах, опубликовав результаты в журнале PubMed.

Предполагалось, что минерал калий, который естественным образом содержится во многих фруктах и овощах, будет снижать кровяное давление, расслабляя стенки артерий. Эксперимент подтвердил такие предположения.

Участники эксперимента на протяжении трех с половиной лет употребляли соль с новым составом. Выяснилось, что испытуемые стали в два раза реже страдать гипертонией. Также у добровольцев снизился средний уровень кровяного давления.

Участники в возрасте 60 лет и старше, у которых была гипертония, отметили снижение артериального давления на 2,17 миллиметра ртутного столба. Такой результат связан со снижением риска летального исхода в результате инсульта примерно на 10%.

По оценке исследователей, переход на безопасную соль является достаточно эффективным средством борьбы с заболеваниями сердца и сосудов. Более того, в перспективе она может рекомендоваться врачами для защиты сердца.

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